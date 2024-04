Discarica a cielo aperto in via Borghi: "Ora basta, scatta la petizione"

CENTO

Non accennano a diminuire gli abbandoni di rifiuti, tra sacchetti e ingombranti, nell’area di via Borghi, adiacente al quartiere Ceres e alcuni residenti, dalle lamentele sono passati ai fatti, iniziando una petizione. "Sono tanti anni che lottiamo – dice Giuseppe Donadio, in qualità di uno dei capiscala del quartiere – questa situazione va vanti fin dal 2012, non va bene ed è ora di finirla. Ho dunque iniziato una raccolta firme tra tutti i residenti vicini all’area del degrado. Vogliamo chiedere i danni e se non si muoverà nulla, faremo anche denunce all’amministrazione comunale e a Clara, oltre ad andare in Regione. Così non si può andare avanti. Stiamo perdendo anche il valore dei nostri appartamenti: se uno di noi vuole mettere in vendita una proprietà non riesce, anche a causa della situazione legata agli abbandoni tra materiale ingombrante e tante altre tipologie. Vogliamo chiedere i danni per le unità immobiliari che sono in questo contesto, a volte una vera discarica a cielo aperto". Situazione che trova risposta del comune. "Lì il problema c’è da anni – spiega il vicesindaco Vito Salatiello – mi danno ora l’assist per rivedere tutto il sistema di raccolta in Ceres. Quell’area in via Borghi dove ci sono i bidoni, è un ricettacolo evidente. Se c’è questa petizione dei cittadini, acceleriamo il processo di revisione del sistema di raccolta nel quartiere. Non apriamo un tavolo perché il regolamento comunale di raccolta differenziata c’è e nel resto del Comune va. Siamo già al lavoro e abbiamo anche già interpellato gli amministratori e una soluzione la perseguiamo in modo tale da risolvere definitivamente quel problema. La cosa è già stata prospettata agli amministratori di condominio". Al momento non entra nello specifico. "Di certo il sistema attuale di raccolta lì non funziona ed è evidente – prosegue – ci sono abbandoni anche di residenti e si è guardata anche la scarsa qualità della differenziata. Al momento però, posso solo e certamente dire che i contenitori per i rifiuti in via Borghi, non possono più stare". Comune che sta agendo anche al Grattacielo dov’è putroppo sovente vedere mucchi di rifiuti o ingombranti abbandonati. "Abbiamo problemi legati a chi non usa o non ha mai ritirato le dotazioni e abbandona – conclude – stiamo andando ad individuare il posizionamento di dotazioni condominiali e dopo, non ci saranno più scuse. Ci auguriamo che dunque verrà usato almeno il contenitore unico".

Laura Guerra