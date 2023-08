Discarica abusiva a Copparo, finisce nei guai: Carabinieri scoprono illecito

Nella mattinata del 18 agosto i Carabinieri delle Stazioni di Tresigallo, Ro Ferrarese, del Nucleo Radiomobile di Copparo, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna e della Stazione Forestale di Ferrara, hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio, al fine di contrastare gli illeciti in materia di igiene e ambiente. I militari hanno scoperto una discarica abusiva tenuta da un ventiseienne, residente nel copparese. Il luogo, un’area di mille e cinquecento metri quadri adiacente ad un’abitazione, veniva usato come deposito per cinque camper, che sono stati rinvenuti parzialmente demoliti e privi di alcuni pezzi. I carabinieri hanno anche provveduto a porre sotto sequestro l’intera area adibita a discarica, nonché i resti dei cinque camper depositati. A carico del denunciato è stata anche accertata la sussistenza di un provvedimento di espulsione emesso dalle autorità estensi.