Discarica abusiva, blitz dei carabinieri: scatta la denuncia

Una vera e propria discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri nel territorio di Riva del Po, intervenuti sul posto a seguito di alcune segnalazioni ricevute. Cinquanta metri quadri di cortile di una casa indipendente nella località di Serravalle, di proprietà di un cinquantenne straniero, sono stati ritrovati completamente ricoperti da una montagna di rifiuti urbani di qualsiasi genere, dal più piccolo al più grande. Una volta ricevuta la segnalazione della discarica abusiva, si sono recati sul posto, anch’essi increduli per il cumulo di immondizia accatastato nell’area. I rifiuti erano lì, a ricoprire l’area del cortile dell’abitazione. Al sequestro dell’area è conseguita la denuncia del cinquantenne alla Procura, di fronte alla quale ora dovrà rispondere della violazione delle norme riportate nel Testo Unico Ambientale. E oltre ai costi da sostenere per la bonifica dell’area, per il 50enne potrebbe configurarsi persino la confisca della zona in questione.