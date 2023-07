Discarica abusiva dietro Villa Mensa "Alberi danneggiati dai cantieri"

Ieri mattina attorno alle 10 una signora di Copparo ha informato della presenza di una discarica abusiva, proprio dietro Villa La Mensa, nell’aerea verde di via Magnanina. Nella medesima segnalazione fornita, la cittadina ha riferito che sempre in quella zona, dove ora sono in atto i lavori per la costruzione della ciclabile, all’altezza della chiusa sul Po di Volano, diversi alberi sarebbero stati danneggiati dai cantieri.

"Stanno lavorando senza cura per la zona e per l’ambiente , anziché costruire distruggono. Non passano mai a raccogliere i rifiuti o tagliare l’erba, per non parlare della condizione della strada, assolutamente pericolosa per le macchine", ha asserito aggiungendo: "Vi segnalo questo perché amo il mio territorio e non posso vederlo così depauperato, c’è addirittura una montagna di rifiuti pericolosi che hanno creato una discarica… non posso credere che non li abbia notati nessuno nel corso dei lavori".

Domandato alla signora se avesse denunciato il fatto alle autorità competenti, ha risposto di non averlo fatto, preferendo restare nell’anonimato. Giungendo sul posto indicato è effettivamente presente questa discarica di rifiuti di vario genere accatastati proprio sulla riva dell’argine, abbandonati verosimilmente da malfattori. Tuttavia la zona non è trafficata e da oggi la strada sarà chiusa al traffico per lavori, perciò risulta molto difficile scorgerli se non addentrandosi. Sentita l’amministrazione, ignara del fatto per non pervenuta segnalazione, ha garantito che cercherà immediatamente di allertare le autorità esperte in materia. Queste ultime proveranno anzitutto ad analizzare i rifiuti per classificare la loro pericolosità eo nocività, successivamente proveranno a risalire ai responsabili dell’abbandono, monitorando la zona. Una risposta pronta e collaborativa, mentre per quanto concerne gli alberi rovinati durante il passaggio, sembra si trovassero in una posizione tale da non poter consentire il transito degli operai, perciò si è provveduto a potarli per consentire il passaggio. Pare dunque non si tratti di uno sfregio della natura, tuttavia l’amministrazione ci ha tenuto a precisare e rassicurare, che le ditte incaricate dei lavori sono tenute a restituire l’area intatta come l’hanno trovata e che naturalmente ci saranno verifiche e controlli.

Jasmine Belabess