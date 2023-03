Discarica abusiva nella zona di Gamberone "Ennesima ferita"

L’ennesima ferita nella zona di Gamberone. Ignoti hanno scaricato nel cortile di una casa abbandonata che si affaccia sulla Golena del fiume Panaro, oggetti e rifuti di vario tipo. In quello che è un angolo di natura unico, affascinante, anche per i turisti che decidono, soprattutto in primavera ed estate, di percorrerlo in biciletta, continuano a ripetersi atti di inciviltà che fanno riflettere. Lo segnala Daniele Biancardi (nella foto), ex sindaco di Bondeno anche attraverso i social. Qualcuno suggerisce che potrebbe trattarsi dello ‘svuotamento dell’abitazione’ che è probabilmente da demolire. Di fatto quanto si vede passando sull’argine non è rispettoso dell’area. Di fatto Bondeno ama la zona di Gamberone, che resta uno degli angoli naturalistici più interessanti nel tratto del fiume. Un luogo anche di passeggiate in bicicletta o a piedi delle famiglie. L’attenzione è alta. Poco più di un anno fa infatti, in un’area poco distante, più verso la frazione di Stellata, erano stati divelti, abbandonati e rovesciati mucchi di barattoli di vernici, poi sacchi di un officina. Una zona, quella di Gamberone, che merita attenzione.

Abbandoni sui quali da sempre l’amministrazione comunale interviene per sanare, ma i cui costi ricadono sulle bollette di tutti perchè diventano pubbliche. L’invito è che chi vede segnali alla polizia municipale o alle forze dell’ordine. Un tratto di ambiente e di territorio, là dove il Panaro scorre e si immette nel Po, da tutelare, non solo con le leggi, ma anche con il senso civico.

Claudia Fortini