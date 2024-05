Discarica abusiva, proprietario assolto

È stato assolto il ferrarese di 67 anni accusato di illeciti in materia di smaltimento di rifiuti e di violazione di sigilli in relazione a un’area di sua proprietà in zona via Bologna identificata dagli inquirenti come una discarica abusiva. Il processo a suo carico si è concluso ieri mattina con la sentenza del giudice Alessandra Martinelli. All’interno della presunta discarica non autorizzata furono rinvenuti carcasse di auto e moto, i resti di una barca, tre tagliaerba, rottami di vario genere tra cui metallo, plastica, pneumatici, inerti e addirittura amianto. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, si sarebbe trattato di rifiuti abbandonati da alcuni anni e da vari soggetti.