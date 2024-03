Discarica, no all’ampliamento: "Creerebbe problemi anche viari"

COPPARO

"No ad un ampliamento della discarica Crispa". È questa la posizione espressa ieri nel partecipatissimo incontro promosso dal Comitato ‘Vivere Meglio’, supportato dal Circolo Legambiente Delta del Po, Rete Giustizia Climatica Ferrara, Reca (Rete emergenza climatica e ambientale Emilia-Romagna), che si è tenuto a Villa Zardi a Copparo. La preoccupazione è emersa a seguito del via libera a maggioranza, nel corso dell’Assemblea dei soci di Area Impianti del 23 novembre 2023, all’acquisto di un terreno agricolo di 10 ettari limitrofo al sito, formalmente chiuso dallo scorso anno, per lo stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi. Negli interventi del dottor Andrea Bregoli, che ha analizzato i documenti a disposizione sulla temuta riapertura della discarica Crispa, e del dottor Stefano Bulzoni che affrontato il tema delle battaglie ambientale, è stato ricordato come la discarica gestita da Area Impianti insista su un’area di confine tra i comuni di Tresignana, Copparo e Jolanda di Savoia, che già stanno affrontando problematiche relative ad emissioni odorigene causate dalla presenza di alcune attività presenti nella zona che non stanno arrecando grave disagio ai residenti, e criticità legate ad inquinanti. Da qui, il no all’eventuale riapertura e ampliamento del sito all’arrivo di rifiuti speciali non pericolosi, "che – come ha aggiunto il dottor Bregoli – andrebbe anche a gravare su un sistema viario che già si presenta problematico". All’incontro sono intervenuti anche i sindaci Laura Perelli (Tresignana) e Fabrizio Pagnoni (Copparo) che, in qualità di soci di Area Impianti, lo scorso 23 novembre avevano espresso il voto contrario all’acquisto del nuovo terreno. Una scelta assunta sulla base della consapevolezza della situazione che coinvolge quell’area confinante ai loro territori comunali.

"In quella circostanza – ha riferito Laura Perelli – siamo venuti a sapere di un colloquio avuto da altri colleghi amministratori in Regione, di cui non eravamo a conoscenza", e "da un successivo colloquio avuto con la vice presidente Irene Priolo – ha aggiunto Pagnoni – abbiamo avuto ritorno che lei non avesse contezza delle perplessità che avevamo già avanzato nell’assemblea dei soci del 22 giugno e rimarcato il 23 novembre scorso". Tra gli interventi, anche quello dell’amministratore unico di Area Impianti, Riccardo Finessi, che ha voluto tranquillizzare i cittadini presenti all’incontro rispetto alla gestione del sito Crispa, e riferito che le progettualità per il terreno acquisito debbono ancora seguire uno specifico iter. Per questo, associazioni e cittadini hanno chiesto di aver maggior voce in capitolo.

Valerio Franzoni