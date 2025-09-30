Disciplina e ossessione. Agon, storia di tre atlete

Dopo il debutto alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Settimana internazionale della critica e l’ingresso nel catalogo theatrical di Mubi Italia, ‘Agon’ arriva in città al cinema Boldini in Sala Estense. La proiezione è in programma stasera alle 21 e segna l’inizio ufficiale della collaborazione tra Arci Ferrara e Mubi, con una selezione esclusiva di titoli che attraverseranno tutta la stagione. Il film sarà riproposto in Sala Estense anche domani. Sarà presente in sala il regista Giulio Bertelli, al suo esordio nel lungometraggio, per incontrare il pubblico e dialogare sul film a fine proiezione. Un’occasione rara e preziosa per approfondire una delle opere prime italiane più intense e sorprendenti dell’anno.

In un tempo sospeso tra l’eco del mito e la meccanica della prestazione, ‘Agon’ racconta tre atlete – Alex Sokolov nel tiro a segno, Giovanna Falconetti nella scherma e Alice Bellandi nel judo – impegnate a prepararsi per un’olimpiade che sembra più un dispositivo simbolico che un reale evento sportivo. I loro corpi diventano vettori di tensione, geometrie vive costrette tra il peso degli allenamenti e l’invisibile pressione mentale della performance. Bertelli le osserva come figure scultoree, quasi corpi-macchina in un mondo che scivola lentamente dalla realtà alla messa in scena, fino a dissolversi in una narrazione densa di riferimenti culturali, memorie biografiche e tracce storiche. Nel suo esordio, il regista elabora una forma visiva che ibrida il linguaggio del cinema sportivo con quello del documentario sperimentale: Agon è attraversato da frammenti d’archivio – tra cui il celebre infortunio di Ronaldo del 2000 – che si sovrappongono come epifanie di un trauma collettivo. Ma il film non rincorre il pathos della vittoria o della sconfitta: mette in scena la preparazione come gesto rituale, la fatica come forma di resistenza, l’allenamento come coreografia esistenziale. Il dolore fisico, la bulimia, l’ossessione per il controllo e la caduta diventano elementi centrali di una riflessione sulla disciplina e sulla fragilità, sul corpo e sull’identità.