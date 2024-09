Disco Club Paradiso, concerto in San Biagio

CENTO

Dopo la grande ospitata sul palco del Cento Carnevale d’Europa, i Disco Club Paradiso tornano ad esibirsi a Cento, stasera alle 21 all’oratorio di San Biagio per la Festa di San Michele, copatrono della città. Talenti che partiti da queste zone, hanno conquistato il pubblico, riscuotendo un grande successo a XFactor: Leonardo Bergonzoni di San Giovanni in Persiceto, Simone Murineddu di Crevalcore e il centese Giacomo Semenzato al sax.

Jacky Sax, che spettacolo sarà?

"Faremo ascoltare i nostri inediti, i nuovi brani dell’album sullo stile dj set e alcune cover che avevamo fatto a XFactor che ci hanno seguito in questi anni". Dopo l’esibizione al carnevale, tornate a Cento con la festa di San Michele in San Biagio: che effetto fa un concerto a casa?

"Tornare a Cento è sempre bellissimo, specialmente per il fatto che ci vivo e sono nella mia zona. Mi mette abbastanza leggerezza perché la gente si conosce un po’ tutta e sa chi siamo".

Partiti da XFactor verso il successo, che novità hanno oggi i Disco Club Paradiso?

"Le novità non le posso ancora spoilerare ma siamo sempre quella band matta che fa festa ed è pronta a condividere con il pubblico la sua nuova musica. E a questo proposito, è uscito un album ad aprile dov’è stato trattato il tema del ragazzo che lascia l’università. Non per tutte le persone è semplice continuare quel percorso che presenta molti ostacoli. L’idea è stata del cantante Leo che dopo la nostra partecipazione a XFactor ha abbandonato l’università mettendo poi questo argomento nel disco nuovo. La scuola lasciata, le difficoltà universitarie e tutto ciò che vi ruota attorno".

Un tema non usuale e difficile da trattare?

"È certamente particolare. abbiamo avuto riscontri dal pubblico e in molti si sono ritrovati nelle parole scritte da Leo. Il messaggio che vogliamo far passare è di cercare di tenere duro davanti alle difficoltà. E nel singolo c’è la frase ‘anche fallire può essere un lieto fine’ ed è un concetto chiave che racchiude l’album" .

Ora?

"Abbiamo terminato il tour estivo in un futuro non troppo lontano passeremo a pubblicazioni di qualcosa di nuovo".

Il sogno Sanremo l’avete?

"C’è sempre stato e un domani speriamo di poter partecipare. Non è semplicissimo ma l’idea di arrivare a questo grande show è sempre presente".

Disco Club Paradiso che ora sono in tre?

"Sì, in quanto Olmo ha deciso di intraprendere un’altra strada".

Laura Guerra