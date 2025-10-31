’Disco Club Paradiso’, sognando Sanremo

I Disco Club Paradiso sono tra i 25 artisti selezionati a Sanremo Giovani per la serata finale di "Sarà Sanremo", che seleziona 2 posti per il Festival di Sanremo nella categoria "Nuove Proposte". Era il loro sogno e ora la band nata tra Cento, San Giovanni e Crevalcore potrà davvero giocarsi la possibilità di conquistare uno dei due posti disponibili per approdare sul palco più importante della musica italiana. Una nuova, entusiasmante tappa nel loro percorso, che conferma il talento e l’energia travolgente dei Disco Club Paradiso, portando nuovamente su palchi importanti anche il nome di Cento grazie a Giacomo Semenzato, conosciuto da tutti come Jacky Sax, sassofonista della band ma polistrumentista, classe 1999 e iscritto attualmente al conservatorio di Rovigo. Con lui il cantante e autore di musica e testi Leonardo Bergonzini di San Giovanni in Persiceto e il chitarrista Simone Murineddu di Crevalcore a formare una band esplosiva, capace di coinvolgere e far ballare con il loro sound energico tra nostalgia e modernità ma anche il loro dirompente star sul palco. Dopo il grande consenso del pubblico a X Factor nel 2022 e il successo con la loro ‘DCP’, ora affronteranno la sfida per Sanremo. Era proprio un anno fa, a settembre 2024 quando Jacky Sax ci ha parlato di questo sogno, stuzzicandoci già. "Il sogno di andare a Sanremo c’è sempre stato e un domani speriamo di poter partecipare – ci aveva detto – Non è semplicissimo, ma l’idea di arrivare a questo grande show è sempre presente. Bisogna vedere cosa ci riserva il futuro. L’idea è presente e potremmo lavorarci". E così era realmente. Ed ora la sfida è aperta. I ragazzi si sono presentati con la canzone ‘Mademoiselle’ sbaragliando tra le 524 domande di partecipazione approvate, e arrivando ai 35 giudicati dalla Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, e rientrare tra i 24 protagonisti di Sanremo Giovani che, da martedì 11 novembre in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, scenderanno in campo per conquistare la finalissima "Sarà Sanremo". Solo in due avranno la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, nella sezione Nuove Proposte. Ancora una volta, dunque, il nome di Cento si abbina a quello di Sanremo con una città del Guercino che su quel palco è riuscita anche a trionfare grazie a Saverio Grandi, che nel 2016 vinse il Festival come autore di "Un giorno mi dirai", presentato dagli Stadio.

Laura Guerra