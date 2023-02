Disco club Paradiso tra i coriandoli Semenzato: "Grande emozione"

CENTO

Domani, alla terza sfilata del Carnevale grandi ospiti i Disco Club Paradiso, 4 talenti partiti da queste zone chehanno conquistato il pubblico, riscuotendo un grande successo a XFactor: Leonardo Bergonzoni di San Giovanni in Persiceto, Simone Murineddu di Crevalcore, Olmo Luca Stoppiani di Anzola e Giacomo Semenzato il sassofonista carismatico che, centese, si troverà a vivere un’emozione particolare, special guest del suo grande carnevale.

Jacky Sax, che effetto fa?

"Ho sempre visto il carnevale e da bambino il desiderio era di guidare il trattore del carro. Guardavo però sempre il palco. Era qualcosa di grande. Ora che su quel palco dove da sempre salgono i big, salirò anche io, più si avvicina il momento più ne sento l’adrenalina. E’ qualcosa di indescrivibile".

Un punto d’arrivo?

"No, non ci deve essere mai. E’ però una grande tappa perché ci sono passati grandi artisti e questo gli dà ancor più importanza e a noi crea ancor più enfasi. Vero, mi esibisco a casa e mi sento un po’ profeta in patria ma davanti avremo un pubblico che arriva da tutta Italia e regaleremo divertimento ed energia".

Cioè?

"Faremo alcuni brani del nostro repertorio, alcuni singoli e faremo ascoltare per la prima volta anche un brano che dovrà uscire tra poco. Poi le nostre cover portate anche a XFactor. Sarà uno show movimentato".

A proposito di XFactor, che esperienza è stata?

"Molto bella, divertente, faticosa e che ci siamo goduti a pieno. Il sogno diventato realtà. Ci ha insegnato come funziona il mondo musicale professionale, ha migliorato ognuno di noi e abbiamo imparato anche l’organizzazione musicale. Arrivavamo da scuole private di musica. Io ero l’unico che oltre la scuola di musica centese ‘Fra le quinte’ avevo anche la frequentazione del conservatorio".

Com’è nata l’avventura XFactor?

"Una sera vedemmo la pubblicità dell’iscrizione ai casting e per gioco mandai la nostra. Risultammo simpatici così ci hanno ricontattato, siamo andati ai casting e poi sono arrivate le audition in tv".

Il successo è stato tanto. Oltre la bravura, quale carta vincente?

"L’unione tra di noi. Ognuno fa la sua parte ed esce un’unica cosa. Poi il muoversi coinvolgendo il pubblico, il nostro modo di fare ma anche unire il passato al presente. Prima di arrivare qui siamo passati in miriadi di pub, bar, locali dov’era necessario tenere il pubblico e coinvolgerlo. Questo ci ha dato l’esperienza arrivando alla padronanza della scena. Si, anche se siamo giovani abbiamo fatto tanta gavetta".

Che messaggio darete al pubblico del Carnevale?

"Di divertirsi, ballare con noi, ascoltare musica buona, fare una grande festa ma anche, che i sogni si realizzano".

Ora?

"Siamo appena tornati da una data in Spagna e inizierà un tour a breve".

Laura Guerra