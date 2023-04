Disco orario in via Dante Alighieri "Così vengono turnati i posteggi"

Ripristino del disco orario nella centralissima via Dante Alighieri. L’amministrazione Bernardi per migliorare la turnazione e la disponibilità di parcheggio davanti alle attività commerciali posizionate in via Dante Alighieri, una delle strade dello struscio del centro, da qualche giorno è stato ripristinato il disco orario sugli stalli più vicini a piazza Martiri della Libertà. Dal punto di installazione del cartello, di fronte al Forno Masieri, in direzione centro quindi, i posti sono a disco orario nei giorni feriali con gli orari indicati (i medesimi di tutti gli altri posti a disco orario del centro). E’ bene fare attenzione a rispettare la segnaletica per non incorrere in sanzioni amministrative. Il disco orario serve ad effettuare la sosta nelle aree adibite senza rischiare di prendere una multa.

f.v.