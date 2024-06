Discoteca a cielo aperto con l’evento ’Quelli che andavano all’Exodus’

Portomaggiore è pronta a trasformarsi in una discoteca a cielo aperto. E’ cominciato il conto alla rovescia per "Quelli che andavano all’Exodus", manifestazione in programma sabato 22 giugno giunta alla seconda edizione dopo quella trionfale dell’anno scorso. L’Exodus era una delle discoteche più gettonate del territorio, si ballava con i dj più celebrati, per l’occasione si esibirà nella centralissima piazza Umberto I una delle colonne portanti dell’Exodus, Luca Antolini – "The Navigator". "Questa serata – riassume il significato della sua partecipazione Rossano Scanavini, manager della discoteca in quell’epoca – vuole essere un omaggio alla straordinaria carriera di Luca Antolini, che vanta innumerevoli successi alle spalle. Vero amante della musica trance, Luca si è avventurato con successo in altri stili, sotto vari alias come Dyor e The Navigator. La sua reputazione e il suo stile unico sono ben consolidati e riconoscibili all’interno del panorama musicale e si estendono in tutto il mondo grazie a numerose collaborazioni con artisti di fama internazionale". Non solo Luca Antolini, ci saranno anche altri dj, vocalist, Pr e tutti coloro che hanno fatto la storia della mitica discoteca. Il 22 giugno sarà una grandissima festa per tutti e Portomaggiore diventerà il centro di una notte bianca molto speciale: una grande pista da ballo sotto le stelle.

f. v.