Discriminazioni di genere, firmata la carta etica

Nei giorni scorsi, è avvenuta la sottoscrizione formale della "Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport" da parte dell’assessore comunale alle pari opportunità Angela Travagli e della presidente dell’associazione nazionale atlete, Luisa Garribba Rizzitelli.

La Carta etica nasce per la tutela dei diritti delle atlete e per la promozione e lo sviluppo del genere femminile nelle figure apicali del mondo sportivo; tra i suoi obiettivi, oltre alla sensibilizzazione sui temi riguardanti le pari opportunità e i diritti nello sport, si fa portavoce della diffusione di una cultura non stereotipata che vede nel genere femminile un potenziale importante da sostenere per la promozione di una cultura sportiva inclusiva in generale.

"Un passo importante che conferma l’impegno dell’assessorato che mi onoro di presiedere – sostiene Travagli – a promuovere in sinergia con tutti gli attori coinvolti del territorio l’applicazione dei principi in essa contenuti per contrastare stereotipi e pregiudizi che influenzano negativamente la partecipazione delle donne non solo nella pratica sportiva ma anche ai processi decisionali nelle organizzazioni sportive, promuovendo il diritto di tutte le persone a praticare la disciplina che più amano, senza interruzioni o allontanamenti dovuti a discriminazioni di genere, prevenendo esclusioni, abusi e molestie in ambito sportivo, oltre a fare rete per sostenere iniziative comuni volte a promuovere la cultura dell’uguaglianza e delle pari opportunità per chiunque.

Alle attività sportive devono poter accedere tutti in egual misura o maniera ma è innegabile che esiste ancora oggi un divario che non rende paritarie le condizioni di accesso e di pratica dell’attività sportiva tra i generi".