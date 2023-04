Disegnare Ferrara con il Forum La progettazione è partecipata

Nel Salone d’Onore di Palazzo Tassoni, via Ghiara 36, oggi alle 16 si svolge l’incontro ‘Disegnare Ferrara. Un incontro di progettazione partecipata’, organizzato dal Dipartimento di Architettura, Laboratorio di Sintesi Finale di Urbanista, prof Romeo Farinella in collaborazione con il Forum Ferrara Partecipata. L’incontro è organizzato nell’ambito delle attività del Laboratorio di Sintesi Finale di Urbanistica Lsfd, diretto dal prof Romeo Farinella e parteciperanno docenti e studentesse del Lsfd e sono stati invitati rappresentanti di enti, agenzie, istituzioni. Si tratta di un’iniziativa culturale, svolta all’interno di un percorso didattico. Il Lsfd è il laboratorio del 5° anno dove le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Architettura preparano le loro tesi di laurea.

Lo scopo di questo incontro è di contribuire alla costruzione del quadro problematico necessario per lo sviluppo delle tesi di laurea che secondo la nostra consuetudine si presentano come momenti di ricerca progettuale, applicando un metodo di lavoro denominato research by design. L’incontro è pubblico e tutti i partecipanti potranno partecipare contribuire al dialogo.