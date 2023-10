Disegni in memoria di Tocchio. Ecco le tre classi premiate

TERRE DEL RENO

A Terre del Reno è stato consegnato il Premio Tocchio, in occasione del 34° anniversario della scomparsa di Leonardo Tocchio, venuto a mancare in giovane età, oltre ad assumere incarichi di amministratore comunale di Mirabello, che operava anche nell’ambito della cultura e delle politiche giovanili e ricordato anche per l’importanza che ha avuto in vari campi culturali. "Inoltre, con la sua intensa ed appassionata attività di volontariato diede notevole impulso all’apparato organizzativo del Comitato Fiera di San Simone diventandone il presidente. Come da tradizione anche quest’anno durante la Fiera di San Simone si è svolta la 29esima edizione del Premio di Disegno dedicato alla memoria di "Leonardo Tocchio" riservato agli studenti delle scuole, con una novità, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che oltre ad averlo istituzionalizzato, ha deciso di estenderlo a tutti gli studenti delle scuole medie di Terre del Reno, ritenendo, in ottica della recente fusione, di far conoscere la figura di questo illustre cittadino a tutti loro. Questi i vincitori della 29esima. edizione, che ha coinvolto le 15 classi delle scuole medie di Terre del Reno: il primo premio è andato alla classe terza "B"di Sant’Agostino insieme a un buono acquisto di 150 euro, il secondo premio alla classe terza "D" di Mirabello unitamente a un buono da 110 euro e il terzo premio alla classe prima "D" di Mirabello e un buono da 90 euro. "La cifra consegnata alle classi serve per sostenerle nella sempre presente necessità di materiale didattico – ha spiegato il sindaco Roberto Lodi – disegni dei bimbi giudicati da una giuria qualificata e da quest anno composta da rappresentanti di tutte le località comunali. Un grandissimo ringraziamento lo rivolgo anche alla madrina Patrizia Rimondi che sin dalla prima edizione del Premio ha partecipato per onorare la memoria di suo marito Leonardo Tocchio, all’assessore Elisabetta Zavatti, ai consiglieri di Terre Unite, ai membri della Giuria, alla dirigente scolastica e agli insegnanti, allo Spal Club Mirabello per gli allestimenti, al fotografo Walter Castellani e agli studenti per l’impegno".

Laura Guerra