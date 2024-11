Disegni ispirati ai fumetti iconici. In mostra la fantasia degli artisti

Con l’inaugurazione, ieri mattina nella sala della Pro Loco di Codigoro, della mostra Dnarte, entrano nel vivo la Festa di San Martino e della VII Sagra del Brodo e dei Bolliti che oggi e domani vedrà le tante manifestazioni programmate. La mostra DNArte è un’esposizione di disegni, ispirati ai personaggi dei fumetti, realizzati da Andrea, ma anche le opere elaborate dalle due sorelle, Enrica, mamma di Andrea, e Rita, con sassi, oggetti di recupero e sui tavoli, al centro della sala, le sculture ricavate da Luigi Zappaterra attraverso legni spiaggiati. Una famiglia di artisti salutati dal sindaco Alice Zanardi per l’inaugurazione. Quasi esauriti i posti, al debutto, nello stand gastronomico del Brodo e dei Bolliti, aperto anche oggi a pranzo e cena e domani solo a pranzo. Oggi e domani mercato straordinario, mercatino dell’hobby e della creatività con i volontari de "La Grande Sorella" che proporranno "I giochi di una volta" in Piazza Matteotti e durante la messa solenne delle 11 saranno celebrati gli anniversari di matrimonio. Alle 16 animazione per bambini, a cura di Hip Hop Missione Africa Magazzini Reset e Laboratorio Danza con coreografie di danza urban e moderna. Domani spazio ai dolci tipici autunnali a cura delle associazioni Aivs, Aido e comitato Eppertshausen.

Claudio Castagnoli