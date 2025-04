Disordini dopo Spal-Parma. Sei condanne e 13 assolti per tafferugli e fumogeni

Il bilancio è di sei condanne e 13 assolti al processo in primo grado per i disordini nel dopo Spal - Parma di quasi due anni fa. Si parla di pene che vanno da un massimo di un anno e dieci mesi fino a un minimo di un anno e sei mesi. I reati contestati erano quelli di possesso e lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in riferimento a un poliziotto rimasto ferito dal colpo di una cintura durante i tafferugli. Per quanto riguarda invece i tifosi del Parma il bilancio è di 5 condanne e 4 assolti. Sia per quanto riguarda gli spallini che i parmensi, due ultras non sono stati a processo perché la pena è stata commutata in quella che viene definiti messa alla prova, ossia con l’espiazione attraverso i lavori socialmente utili, ad esempio, in una cooperativa. Per quanto riguarda gli spallini, i legali difensori sono Andrea Ferrari, che sta seguendo ben 18 clienti, e Alex De Anna, che invece aveva un solo assistito per i quale ha ottenuto una pena inferiore a quella chiesta dal pm Andrea Maggioni. Entrambi gli avvocati aspettano, nei prossimi quindi giorni, le motivazioni del giudice Silvia Marini, e probabilmente faranno appello. De Anna ne spiega i motivi: "Avevo chiesto la messa alla prova per il mio cliente, ma non è stata accordata a causa di un aggravante per quanto riguarda la la resistenza a pubblico ufficiale. A mio modo di vedere il fatto che ci sia questa aggravante non preclude la possibilità di svolgere lavori socialmente utili. Aspettiamo le motivazioni poi faremo le nostre valutazioni". Sullo stessa lunghezza d’onda l’avvocato Ferrari: "Aspetto le motivazioni, ma con ogni probabilità ci appelleremo. Chiedevamo anche noi la messa alla prova, che non è stata accordata. Crediamo invece che ci siano tutti i presupposti. In appello, del resto, potrebbe esserci da parte nostra, la richiesta di pene inferiori". Non è escluso che anche gli avvocati dei parmensi percorrano la stessa strada.

Matteo Radogna