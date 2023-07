Disposta l’autopsia per il centauro "Michele aveva tanti amici ai lidi"

Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia sul corpo di Michele Picciafoco, il 29enne di Ravenna vittima di un incidente stradale a Comacchio, prima di dare l’assenso ai funerali. il giovane, pur essendo proveniente da un’altra provincia, passava gran parte del suo tempo ai lidi dove aveva molti amici. Il sinistro in cui ha perso la vita si è verificato l’altra sera sulla Romea, all’altezza del Lido degli Estensi. Tutto è accaduto in lampo intorno alle 20. Il motociclista stava viaggiando lungo la Statale in sella a un T-Max quando, per cause da chiarire, si è scontrato con una Volkswagen Golf, guidata da un marocchino, all’altezza di via Dante Alighieri, all’ingresso del Lido degli Estensi. L’urto è stato violentissimo, al punto da sbalzare il centauro dalla sella. Inutile ogni tentativo di frenare o di evitare lo scontro. Immediata la chiamata ai soccorritori. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno dovuto constatare il decesso.

In un primo momento non è stato possibile identificare la vittima. I militari non hanno infatti rinvenuto documenti di identità o di guida. Al termine dei rilievi, il giovane è stato infine identificato in Michele Picciafoco, 29 anni, residente appunto a Ravenna. Il conducente dell’altra vettura è rimasto sotto choc e ha riportato qualche lieve contusione. Quella dell’altra sera è la seconda tragedia che macchia i lidi nel giro di poco più di un mese. All’inizio di giugno, la stessa sorte era toccata a Samuele Saia, un 37enne di Masi Torello. Lo schianto si verificò in via Raffaello a Lido di Spina. Il centauro si scontrò con una macchina all’incrocio con via Mantegna. Ai funerali a Ostellato partecipò l’intero paese. L’altra sera un’altra giovane vita è stata spezzata per sempre dall’ennesimo incidente stradale.