Disse di essere la madre della figlia di Belen poi aggredì un agente

Si sarebbe scagliata contro un agente che la invitava a lasciare gli uffici della questura sferrandogli un pugno al volto. L’accusa, formulata nei confronti di una 31enne dell’Est Europa, è resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il suo caso è approdato ieri mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare, che ne ha decretato il rinvio a giudizio con prima udienza il 12 dicembre. Ma l’aggressione al poliziotto – avvenuta il 14 dicembre del 2021 e che l’imputata comunque nega – sarebbe solo l’ultimo atto di una vicenda che inizia molto prima, fatta di querele e denunce attraverso filmati diffusi in rete. La donna, con alcuni video pubblicati su Youtube, sostiene infatti di essere la madre biologica e legittima delle figlie della showgirl Belen Rodriguez e della influencer Chiara Ferragni. Il tutto, a suo dire, sarebbe accaduto a seguito della vendita illegale di ovociti e gameti che le sarebbero stati asportati durante un suo ricovero in ospedale. Il fatto finì al centro di una querela depositata in procura. Appreso dell’intenzione degli inquirenti di archiviare il fascicolo, la 31enne si sarebbe quindi presentata in questura per una nuova querela, stavolta a carico del pm che aveva valutato il suo precedente atto e di alcuni carabinieri del Nas. In fase di presentazione della nuova denuncia, la donna avrebbe reagito agli agenti che cercavano di allontanarla dall’ufficio denunce da cui si rifiutava di uscire, sdraiandosi a terra e inveendo contro i presenti. In questo contesto – ecco l’accusa per la quale andrà a giudizio a dicembre – avrebbe colpito un operatore con un pugno al volto, causandogli ferite giudicate guaribili in sei giorni. L’agente, assistito dall’avvocato Denis Lovison, si è costituito parte civile. Il caso approderà davanti al giudice a dicembre.

f. m.