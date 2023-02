Distese, Ascom: "Serve più tempo, bene la Regione"

"Siamo profondamente soddisfatti dell’intervento della Regione Emilia Romagna che - a seguito della lettera di Fipe e Confcommercio regionale - tramite il suo presidente Bonaccini e l’assessore Corsini si sono schierati accanto ai pubblici esercizi per ottenere una proroga della procedura semplificata per la concessione delle distese che vada oltre la data del 30 giugno – commenta Matteo Musacci, presidente provinciale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi - Confcommercio –. Il biennio 20202021 con l’emergenza sanitaria ha modificato in modo radicale l’approccio alle distese che oggi vengono utilizzate tutto l’anno. Dobbiamo salvaguardare gli investimenti, importanti, fatti dagli imprenditori sulle distese. Un altro obiettivo è lavorare per ottenere - per quanto possibile per l’intero 2023 - la gratuità di questi spazi esterni, fondamentali nell’economia d’impresa"."E’ un tema importante che va affrontato in modo complessivo su tutta la provincia – aggiunge Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara –. Le distese hanno contribuito in maniera determinante all’ospitalità in città come in tutto il territorio. Le nostre imprese del commercio, turismo e servizi hanno bisogno di abbattere i costi oltre che di certezze per poter lavorare in tranquillità e recuperare così almeno in parte i fatturati persi negli anni complessi della pandemia. Senza dimenticare che da oltre un anno tutto il Terziario sta facendo i conti con gli aumenti insostenibili del caro energia". "Auspichiamo a questo proposito per arrivare ad una soluzione condivisa - concludono da Ascom e Fipe Confcommercio –, un colloquio costante con le istituzioni pubbliche e di concerto

con tutte le associazioni

di categoria".