"Fipe-Confcommercio esprime soddisfazione per l’approvazione nelle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato dell’emendamento proposto dal Governo al DL Milleproroghe sul tema distese". Con queste parole Matteo Musacci, vicepresidente nazionale di Fipe Confcommercio, anticipa l’emendamento prevede l’ulteriore esonero dall’autorizzazione paesaggistica e culturale fino al 31 dicembre 2023 per i dehors. "Ora ovviamente l’emendamento – continua – deve passare al voto dell’Aula ma è un segnale di attenzione del Governo ad un lavoro che come Fipe abbiamo sempre sollecitato per la promozione e la valorizzazione delle distese che negli anni della pandemia ed ora anche di fronte al caro energia".