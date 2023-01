"Distese gratuite come misura anticrisi"

La Cosap, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, deve essere gratuito per tutto il 2023. E’ la richiesta di Elisa Cavedagna e Alex Baricordi, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale Centro Destra Civico, il gruppo di opposizione di centrodestra. Le ragioni di questo provvedimento di sollievo fiscale? "Lo scorso anno la giunta Bernardi ha provato a reintrodurre i costi di occupazione per il suolo pubblico – affermano i due consiglieri comunali in un documento congiunto - Con una serrata battaglia in consiglio comunale, il Centro Destra Civico ha ottenuto il ritiro della delibera e la presentazione di una nuova proposta, poi votata all’unanimità, di esenzione dal pagamento dei costi legati all’occupazione suolo pubblico". Gli effetti negativi della pandemia andavano in questa direzione.

"Gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati dalla forte crisi sanitaria dovuta al Covid, mentre il 2022 si è aperto con la crisi militare Russia-Ucraina, che ha provocato l’aumento dei prezzi di molte materie prime e ha generato una crisi energetica. Negli ultimi mesi abbiamo visto lievitare anche il prezzo dei carburanti e l’inflazione rimane ancora molto alta". Di qui la richiesta: "Crediamo fermamente che il comune di Portomaggiore debba intervenire, eliminando per il tutto il 2023 il canone patrimoniale per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche. L’estensione del provvedimento proposto dal Centro Destra Civico per tutto l’anno e su tutto il territorio, capoluogo e frazioni, consentirebbe ai locali, alle attività commerciali e artigianali, di accedere gratuitamente all’utilizzo delle aree pubbliche per organizzare il proprio lavoro (ristorazione, bar, distese esterne e altro) e per la pianificazione di eventi e manifestazioni. Ci auguriamo che la nostra proposta sia accolta fin da subito, un provvedimento che crediamo avrà benefici effetti: accorcerà le lungaggini burocratiche, senza subire il rimpallo consiliare dell’anno scorso, che ha generato di fatto molta confusione tra gli operatori, pagando di tasca propria le prime rate del canone per poi dover richiedere successivamente i rimborsi, con tempistiche molto lunghe di restituzione delle quote". E concludono: "Inoltre occorrerà avviare una seria riflessione affinché il modello di esenzione possa essere riproposto anche per i prossimi anni, con un effettivo beneficio di tutto il territorio".

Franco Vanini