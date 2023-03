"Distese, ora un confronto In gioco il nostro futuro"

Definire piani operativi sulle distese che siano condivisi tra tutti i soggetti in campo, che mettano un punto chiaro su accessibilità e decoro e dall’altro permettano la sostenibilità economica alle stesse imprese che necessitano di questi spazi. Questo il senso del convegno organizzato, ieri pomeriggio, nella sede di Ascom e promosso da Fipe-Confcommercio. Un momento di confronto che ha visto coinvolti, oltre ai vertici dell’associazione di commercianti, anche alcuni amministratori del territorio. "Era necessario – così il presidente provinciale di Ascom, Marco Amelio – organizzare un momento pubblico di dialogo e riflessione chiamando al confronto Ascom e la Fipe con alcuni amministratori del territorio in una logica di sintesi, di comprensione delle nostre ragioni che sono di sostenibilità economica e di aumentata accessibilità di una città e di un territorio che offre spunti importanti. Una ristorazione che conta nella nostra provincia circa 1928 imprese e che incide per il 6,5% nell’intero tessuto economico". L’apertura dei lavori è affidata a Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe. "Quello delle distese è un elemento sul quale è necessario affrontare un dialogo e un confronto – così Musacci – perché la proroga delle concessioni in modo semplificato contenute nel decreto Milleproproghe ha solo spostato i termini al primo gennaio del 2024. In gioco c’è il futuro di attività in un settore chiave come quello dell’accoglienza e dell’ospitalità. I dehors sono elementi centrali". Nel dibattito – moderato da Davide Urban, direttore generale di Ascom – è stata evidenziata "la necessità di un dialogo aperto e continuo tra pubblico e privato. I nostri ristoratori offrono un servizio a valore aggiunto per la città e il territorio".

Dopo l’intervento del sindaco Alan Fabbri che ha confermato l’abbattimento dei costi del 50% per le distese, è la volta del collega centese Edoardo Accorsi: "Le distese – così il sindaco della città del Guercino – sono un elemento centrale e lo sono ancora di più a Cento perché permettono di superare il post sisma e il post pandemia. Stiamo già lavorando ad una nostra proposta che porteremo in Consiglio comunale a breve". "Sono una ricchezza fondamentale le distese per il territorio : ha commentato Antonio Cardi, assessore all’Ambiente nel comune di Comacchio – e siamo assolutamente favorevoli a questi elementi. Stiamo peraltro cercando di realizzare un automatismo che permetta un rinnovo nel modo più immediato possibile a sostegno delle imprese". Le conclusioni sono state affidate al segretario regionale di Fipe, Antonio Gurrieri: "Lavorare per una città ospitale significa sostenere il valore sociale indiscutibile delle attività di vicinato".