Distese, sì al nuovo regolamento. Concessioni più lunghe, linee guida e pratiche più veloci

Prima la conferenza stampa, poi la commissione e finalmente il Consiglio Comunale. Ferrara ha ufficialmente adottato il nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico. La regolamentazione per i dehors dei locali pubblici. "Abbiamo cercato – spiega l’assessore al Commercio Matteo Fornasini – di fare tesoro dell’esperienza maturata durante i terribili anni del Covid". L’aspetto che più volte Fornasini sottolinea è legato alla "condivisione del percorso" non solo "con le associazioni di categoria", ma anche con il "comitato area disabili, oltre che con la Soprintendenza, per fare in modo che il nuovo regolamento facesse sintesi delle diverse esigenze". Come abbiamo più volte scritto su queste colonne, sono diverse le novità che introduce il nuovo documento: a partire da un’estensione temporale della concessione, una semplificazione nell’accesso alle pratiche e la definizione delle linee guida che marcano la differenza tra le distese base (composte solo da sedie e tavolini) e tutte le altre. Il Pd vota a favore, fatta eccezione per la consigliera Ilaria Baraldi che vota in dissenso astenendosi. Il primo a prendere la parola è il dem, Davide Nanni. "Questo regolamento – spiega – è importante perché è il frutto di una concertazione ampia, che ha coinvolto tanti soggetti. Nel merito, l’auspicio è che questo documento contribuisca a fare ordine rispetto alle distese che, specie dopo il lockdown, in alcuni casi hanno creato diversi disagi in termini di mobilità". Per cui la sintesi è "bene il regolamento, ma cerchiamo di farlo rispettare mettendo in campo azioni concrete in questo senso". L’idea arriva dalla collega del Pd, Anna Chiappini. "Dal momento che questo documento è il frutto di un lavoro condiviso con le categorie – propone – sarebbe utile che fossero proprio queste ultime a sensibilizzare gli associati sul tema del corretto utilizzo e predisposizione delle distese". Non manca un dettaglio di colore, nella discussione consiliare. E i duellanti sono il variopinto capogruppo di Prima Ferrara, Benito Zocca e il laconico presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Poltronieri. "Consigliere Zocca le tolgo la parola". "Io abbasso i toni, ma tengo la parole". A stemperare la tensione ci pensa il consigliere Elia Cusinato: "Noi siamo dalla parte delle imprese". Mentre Anna Ferraresi (Misto), Dario Maresca (Fbc), Roberta Fusari (Ac) e Tommaso Mantovani (M5S) scelgono l’astensione silenziosa, Ilaria Baraldi motiva la sua posizione. "Ci sono tanti cittadini – spiega – che desiderano usufruire degli spazi pubblici anche senza consumare qualcosa in un’attività. E questi interessi vanno tutelati: il vuoto non è negativo per forza. A meno che negli spazi vuoti non siano parcheggiate le auto, come spesso accade in centro storico". La replica di Fornasini e della capogruppo di FI Paola Peruffo: "Tutti sappiamo che il nostro centro storico è tutelato dall’Unesco". Soddisfatto Matteo Musacci di Fipe-Confcommercio. "Un percorso al quale abbiamo contribuito in maniera significativa. Un regolamento particolarmente innovativo che potrà essere d’esempio anche in altre città italiane. Un ringraziamento al sindaco Fabbri e a Fornasini".

Federico Di Bisceglie