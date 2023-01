Disturba e poi reagisce ai militari Bloccato con il taser e arrestato

CENTO

E’ servito l’uso del teaser per riuscire a fermare i tentativi di aggressione di un extracomunitario ai danni di due carabinieri. Stando alla ricostruzione dei fatti, era quasi mezzanotte di domenica quando alla centrale operativa 112 dei carabinieri di Cento sono arrivate alcune chiamate per segnalare un uomo in evidente stato di alterazione, che stava infastidendo e minacciando alcuni avventori di un locale pubblico in via IV Novembre. Immediatamente sul posto è arrivata la "gazzella" del Nucleo radiomobile della Compagnia: i militari giunta al locale pubblico non aveva però più trovato il soggetto segnalato, facendoselo descrivere esattamente. La pattuglia si è così lanciata al controllo delle vie limitrofe cercando di individuare l’extracomunitario, ritornando poco più tardi nei pressi del locale pubblico. Giunti nuovamente in prossimità del bar i due carabinieri hanno notato un uomo in mezzo alla strada che si agitava ed inveiva contro i clienti del locale e che, alla vista dell’auto dell’Arma, aveva scagliato verso i militari una bottiglia di vetro, senza colpirli. Il brigadiere e l’appuntato, scesi dall’auto di servizio hanno cercato invano di calmare l’esagitato, che intanto per più volte aveva tentato di aggredirli, costringendoli ad estrarre il "taser" avvisando l’uomo che, in caso di ulteriori azioni violente, ne avrebbero fatto uso. Nonostante ciò, l’extracomunitario aveva cercato nuovamente di aggredire i militari che, a questo punto, hanno utilizzato la pistola elettrica che, con un solo dardo, atterrava l’aggressore. Immobilizzato e identificato per M.S., marocchino 27 enne, in Italia senza fissa dimora che è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Rimesso in libertà in attesa del processo.

l.g.