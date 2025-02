"Disturba ricordare una vittima ’scomoda’ della guerra civile"

Oggi verrà resa giustizia alla memoria del Carabiniere Vassallo. La verità alla fine prevale sulle strumentalizzazioni. Chi si opponeva, accusava Vassallo di aver aderito alla Guardia Nazionale Repubblicana e di aver collaborato in questa veste con i nazisti. Eppure entrare nella Gnr non era affatto una libera scelta, ma un obbligo in quanto la RSI delibera di inquadrare tutti gli ex carabinieri del Regno in questa formazione, cui demandare compiti di polizia militare e di ordine pubblico (di qui forse il suo presunto affiancamento ai tedeschi durante i primi mesi successivi all’8 settembre, come riferito da alcune testimonianze). Ma è un fatto certo che, quando i fascisti pretesero il giuramento di fedeltà alla RSI, Vassallo rifiutò ben conoscendo le conseguenze, cioè l’internamento in Germania. Una scelta coraggiosa che gli fa solo onore. Molto più onore di coloro che – e furono molti – passarono nel giro di pochi giorni dal distintivo fascista (prima del 25 aprile ‘45) al fazzoletto rosso (dopo il 25 aprile ‘45).

Persino ridicola inoltre l’accusa di essere stato un "rastrellatore di partigiani". I rastrellamenti di cui in effetti si macchiarono anche reparti della Gnr avvennero quando Vassallo era già prigioniero in Germania. Non c’erano quindi vere ragioni per infangare la memoria di Vassallo, se non una, di cui poco si è detto e solo in modo allusivo, ma che invece credo vada espressa chiaramente. Mi riferisco all’omicidio di Vassallo, avvenuto l’8 maggio ‘45 al suo rientro dalla prigionia. E’ noto che le bande armate che imperversavano per Argenta in quei giorni non erano certo composte da fascisti (ormai sconfitti ed in fuga) ma da comunisti, su cui infatti ricaddero i sospetti di questo come di tanti altri omicidi. Chi si è occupato un po’ di quel periodo storico sa infatti che dopo la Liberazione le esecuzioni sommarie di fascisti o ritenuti tali o anche semplicemente di "nemici di classe" furono centinaia solo in provincia di Ferrara. C’era chi continuava ad uccidere spinto dall’ideologia, sognando la rivoluzione sovietica a cui credeva di spinare la strada con le uccisioni sommarie spesso di innocenti, come nel caso di Vassallo. E questa è una pagina dolorosa che si aggiunge alle tante pagine dolorose della guerra civile vissuta dal nostro paese tra il 1943 ed il 1945, ma di cui meno si parla.

Non sarà questo il vero motivo per cui si è sollevato tanto clamore per una normale onorificenza? Forse che disturba ancora oggi ricordare una vittima “scomoda” della guerra civile? Un’ultima considerazione. Anche ammettendo per ipotesi che in un primo tempo Vassallo abbia nutrito simpatie fasciste -come altri milioni di italiani dell’epoca- sarebbe comunque ipocrita, oltre che antistorico, pretendere di giudicarlo con il metro di oggi. Vogliamo fare qualche esempio che lo dimostri? Dario Fo, Eugenio Scalfari, Giovanni Spadolini, apertamente fascisti anche oltre il 25 aprile. Si dirà, ma costoro (come in realtà molti altri) dopo la guerra ebbero modo di riabilitarsi. Vero, peccato che a Vassallo i suoi assassini non abbiano dato questa stessa occasione.

senatore di Fratelli d’Italia