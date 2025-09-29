Disturbavano gli inquilini: sfrattati. “Incubo finito dopo anni”

Ferrara, 29 settembre 2025 – “Incubo finito”. A tirare un sospiro di sollievo sono i condomini di due palazzine di via Boiardo, tenuti per lungo tempo sotto scacco dalle intemperanze di due ragazzini. La svolta nella vicenda, dopo una serie di chiamate alle forze dell’ordine e con l’interessamento del Comune, è iniziata a fine agosto ed è poi arrivata a compimento un paio di giorni fa. Il primo passo fu l’arresto da parte dei carabinieri di uno dei ragazzini che da tempo ‘bullizzavano’ i residenti. Il giovane, ancora minorenne, è stato infatti fermato dopo aver minacciato pesantemente un abitante, chiedendogli una grossa somma di denaro. L’altro giorno, invece, è avvenuto lo sfatto di quella famiglia che abitava nella palazzina da ormai una decina d’anni (in un appartamento di proprietà della parrocchia dell’Immacolata e gestito da un’associazione). A essere precisi, il provvedimento è stato eseguito ad abitazione ormai vuota, in quanto alla famiglia in questione era stata poco prima trovata una nuova sistemazione. Questo ultimo atto regala ora un po’ di tranquillità ai condomini che raccontano di aver subito per anni le angherie di due fratelli, entrambi minori.

“Questa famiglia – spiega uno dei residenti che da tempo si è fatto portavoce delle problematiche legate a quei due giovanissimi – era venuta ad abitare qui una dozzina di anni fa. Inizialmente le cose andavano bene, poi i due figli sono diventati estremamente problematici”. Si parla di rumori, sporcizia, danneggiamenti e atteggiamenti di prevaricazione, minacce e tanto altro. “Non eravamo più liberi di entrare e uscire da casa nostra – sintetizza il residente –. Ma ora finalmente siamo riusciti ad arrivare in fondo a una situazione che si protraeva da troppo tempo”.

Un risultato che è frutto “dell’interessamento delle forze dell’ordine, del prefetto e dell’assessore alla Sicurezza Cristina Coletti, tutti soggetti che voglio ringraziare, insieme al nostro amministratore di condominio”. L’intervento delle istituzioni, come accennato, ha compiuto un passo avanti a inizio agosto, dopo la pubblicazione sul Carlino del grido d’allarme dei condomini. La questione è così arrivata all’attenzione del municipio e delle autorità, che si sono subito attivate. A fine agosto, poi, l’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di uno dei fratelli, “il più turbolento” secondo gli abitanti. In quell’occasione, al culmine di una lite tra i giovani e il padre, uno di loro aveva minacciato un altro inquilino con una catena da bicicletta, intimandogli di consegnargli cinquemila euro. L’intervento dei militari è culminato con le manette e la successiva udienza di convalida si è conclusa con la misura della custodia in un istituto per minorenni.

Poi, nei giorni scorsi, lo sfratto. Un provvedimento già pendente da tempo, ma che era stato rimandato per varie ragioni. Stavolta, però, è andato a buon fine. Al momento dell’esecuzione, come anticipato, la famiglia in questione aveva già trovato una nuova sistemazione. Con la conclusione di questa vicenda si chiude dunque un capito complicato per chi abitava in quelle palazzine, costretto per anni a vivere “nel terrore” a causa di comportamenti decisamente sopra le righe.