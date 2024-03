Disturbi cognitivi l’aiuto dei garegiver

Nell’ambito del ’Progetto RigenerAzione: Costruiamo Legami’, l’Associazione A.C.T.I. sezione di Portomaggiore, nel mese dedicato alle donne, organizza un evento che si terrà lunedì alle 15.30, presso la Sala Polivalente della Casa della Comunità di Portomaggiore. Relazionerà la dottoressa Patrizia Veronesi, psicologa-psicoterapeuta nei Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze di Copparo e Portomaggiore. Un approfondimento dedicato principalmente alle donne sulla cura dei pazienti affetti da demenza con particolare attenzione a donne anziane e sul ruolo delle caregiver femminili. Un ruolo sempre più importante in un mondo dove chi ha patologie così pesanti ha bisogno del supporto dei familiari che non sono sempre preparti e pronti.