Disturbi del comportamento alimentare. Un convegno di aggiornamento

Un convegno incentrato sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) organizzato per continuare a tenere accesi i riflettori su patologie complesse, che comportano problematiche fisiche e psicologiche da affrontare consapevolmente. Martedì 28 novembre dalle 9 alle 19, a Ferrara, nell’ex Refettorio del Chiostro di San Paolo (via Boccaleone, 19) si parlerà di tutto questo, grazie all’iniziativa realizzata dall’associazione Kairos che si pone come una giornata di confronto, aggiornamento e formazione sulla complessità dei disturbi, sulle nuove frontiere di cura e sulla necessità di approcciarle in modo integrato e multidisciplinare. L’evento è sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara e rientra in un progetto - articolato in 3 ambiti di intervento - finanziato con 16mila euro dallo stesso assessorato, nell’ambito di un bando pubblico promosso dall’assessore Cristina Coletti e destinato agli Enti del Terzo Settore. I temi e il programma del convegno, rivolto sia agli operatori del settore, sia a tutti i cittadini interessati, sono stati illustrati dall’assessore Coletti assieme a Elisabetta Zerbini, presidente Associazione Kairos, Barbara Tecchiati, tecnico di riabilitazione psichiatrica del Centro Dca Ausl Ferrara, Marina Messori, psicologa presso l’associazione Kairos e relatrice al convegno, e Fabrizio Fontana, responsabile dell’associazione Onconauti Ferrara e relatore.