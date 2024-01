Disturbi del comportamento, esperti a confronto in un convegno

Dopo il mondo della scuola e quello della sanità, le nuove destinatarie della formazione sui disturbi del comportamento alimentare saranno ora le farmacie comunali di Ferrara. A loro infatti sarà rivolta la terza fase del progetto dell’associazione Kairos “DCA - Dillo Con Amore”, che prenderà il via giovedì con un convegno di formazione, alle 19,30 nella Sala della Musica (in via Boccaleone 19), organizzato con la collaborazione di AFM - Farmacie Comunali Ferrara. L’intero progetto DCA ha ricevuto un contributo di 7.750 euro erogato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara, tramite un bando pubblico indirizzato agli Enti del Terzo Settore, e ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza delle malattie legate ai disturbi del comportamento alimentare che provocano disagi fisici e psicologici soprattutto nei giovani, con un’età di esordio dei malesseri già a partire dai 10-11 anni. L’obiettivo su cui si incardina la progettualità è volto a sensibilizzare un’ampia parte di popolazione, coinvolgendo anche i professionisti sanitari, per individuare soluzioni integrate mirate ad approcciare con efficacia la problematica. I dettagli su questa terza parte del progetto sono stati illustrati oggi, 15 gennaio 2024, in conferenza stampa dall’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti, assieme alla presidente dell’Associazione Kairos Elisabetta Zerbini e alla direttrice generale di AFM Farmacie Comunali Ferrara Paola Nocenti. "Si apre una nuova fase – ha spiegato l’assessore Coletti – di un progetto che sta ottenendo ottimi risultati. Sono molto soddisfatta della sinergia che si è creata fra Kairos e le Farmacie comunali".