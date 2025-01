Disturbi emotivi comuni, ora ci sono le terapie. Alla Casa della Comunità un ciclo di incontri

"Le nostre emozioni: tra accettazione e cambiamento" è il titolo del nuovo percorso di gruppo promosso dalle Aziende Sanitarie ferraresi con l’obiettivo di confrontarsi sul tema delle emozioni che animano il proprio quotidiano per sperimentare le tecniche più appropriate. Il progetto coordinato dal Dipartimento delle Cure Primarie, diretto dal dottor Franco Romagnoni, e dall’UOC Psicologia Clinica e di Comunità, diretta dalla dott.ssa Rachele Nanni, con il supporto della Direzione del Distretto Sud Est rappresentata dalla dott.ssa Rita Maricchio, si svilupperà in un ciclo di incontri di gruppo con le psicologhe nelle Case della Comunità di Portomaggiore e Comacchio. I percorsi sono rivolti alle persone con disturbi emotivi che, con impegnativa del medico, hanno avuto accesso all’Ambulatorio di Psicologia di Comunità tramite cup. A Comacchio si svolgeranno di venerdì, dalle 14.30 alle 16.30, dal 24 gennaio, con la guida delle psicologhe Federica Fiorini e Marisa Menghini.