Disturbi mentali, c’è Sinergicamente. Laboratori e danza per chi ne soffre

Laboratori creativi di cucina, momenti di narrazione collettiva, camminate, danza, teatro, yoga e tanto altro. Sono tante le attività previste in ’Sinergicamente 3’, un vasto progetto in cui le associazioni sono protagoniste nel sostegno alle persone fragili, che affrontano percorsi di salute mentale, con l’obiettivo di promuovere tutto l’anno la partecipazione alla vita comunitaria e combattere l’emarginazione sociale.

Il progetto durerà tutto l’anno grazie al coinvolgimento, oltre che dell’Azienda Usl, di numerose e variegate realtà associative del territorio - Csv Terre Estensi, Scacco Matto, Il Germoglio, Alba Nuova, Arci, Uisp, Irregolarmente, Teatro Nucleo, Lo Specchio, Club Integriamoci, Parrocchia di S.Francesca Romana e Corpus Domini di Ferrara, Matteo 25, Coop 68, Nuova Terraviva, Musi Jam e Sonika - e beneficia del contributo di 15mila euro dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara.

"Nato nel 2021 - commenta l’assessore comunale alle Politiche sociali, Cristina Coletti - in un periodo post-pandemico in cui era urgente la necessità di sostenere le fasce della popolazione più gravemente penalizzate dall’emergenza, quelle in cui era già esistente una fragilità, Sinergicamente è passato da essere proposta pilota ad un’azione di grande supporto per i cittadini in stato di disagio psichico. Per promuovere la salute mentale è imprescindibile che queste persone si sentano cittadini attivi, pienamente parte della comunità. Il sostegno dell’Amministrazione comunale è un segno di riconoscenza alle associazioni coinvolte e all’Azienda sanitaria locale per essere di così grande sollievo nell’ambito di un campo complesso, che presenta ancora tante barriere socio-culturali da eliminare. Il traguardo più grande è che nell’ambito di Sinergicamente tanti cittadini hanno potuto sentirsi parte della comunità". I beneficiari diretti del progetto sono stimati in 20 unità, individuati dal Dipartimento assistenziale integrato salute mondiale e dipendenze patologiche dell’Azienda Usl. Il Comune di Ferrara sostiene l’iniziativa dal 2021 e per la realizzazione delle 3 edizioni ha garantito un sostegno economico complessivo di 45mila euro. Tutto ciò anche ad integrazione degli altri interventi messi nel programma delle azioni sociosanitarie comunali: circa 400mila euro di interventi concreti, che hanno portato alla nascita del progetto ‘Oggi ti chiamo io’ durante l’emergenza Covid, l’istituzione dello Sportello Caregiver alla Cittadella San Rocco di corso Giovecca 203, l’attivazione di avvisi pubblici per il sostegno di progetti sociosanitari realizzati dagli enti del Terzo Settore.