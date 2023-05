Disuguaglianza di genere, oggi il convegno

Oggi alle ore 10 nel Salone della Camera del Lavoro (Piazza Verdi, 5) si terrà l’iniziativa ’Disuguaglianza di genere: conoscere per contrattare, contrattare per cambiare’, organizzata dalla Cgil Ferrara. Introduce e coordina i lavori Francesca Battista della segreteria confederale Cgil Ferrara. Dopo i saluti della Consigliera di parità della Provincia di Ferrara Annalisa Felletti, interverranno Silvia Borelli (Università di Ferrara), Eleonora Pinzuti (docente e saggista, formatrice e Direttrice di L.T.E) e Lara Ghiglione (responsabile politiche di genere Cgil nazionale). L’incontro, rivolto tanto al mondo sindacale quanto alla cittadinanza, alle associazioni ed istituzioni, sarà un momento di approfondimento di alcuni istituti, in particolare della certificazione della parità di genere, e di riflessione e di proposta per superare i tanti divari di genere del nostro paese, a partire da quelli relativi al lavoro. Sarà presentata infatti la piattaforma di genere della CGIL, strumento con il quale il sindacato intende promuovere un cambiamento culturale e sostanziale per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, attraverso la contrattazione nelle sue declinazioni.