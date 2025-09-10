Divano e tv, il salotto è nel bunker. Viaggio lungo la linea Gengis Khan

Doveva essere l’ultima difesa, una barriera allo sbarco degli alleati che i tedeschi temevano mettessero piede sulle nostre coste. Lo sbarco invece – questa è la storia – avvenne un bel po’ più in là. In Normandia, 6 giugno 1944, il giorno del D-Day, Operazione Overlord. E così i 24 bunker che si trovano a Porto Garibaldi e Comacchio, la Linea Gengis Khan, non vennero mai armati. Ieri mattina Marino Rizzati – per anni presidente di Legambiente, da sempre appassionato di tradizioni – era con un amico. La dotazione, ramazza e rastrello, qualche sacco. Insieme a fare le pulizie a due bunker che si trovano nel campeggio Spiaggia e Mare a Porto Garibaldi, viale dei Mille 62. L’escursione tra le pagine e i segni della storia, si svolgerà sabato dalle 9 alle 12, comincerà da lì. In campo Anpi, Legambiente, collaborano Ente Parco Delta del Po, Comune di Comacchio e Camping Spiaggia e Mare. Introduzione di Susanna Pucci (Anpi) e narrazione tra storia e ambiente di Marino Rizzati.

Non sono stati armati mai, niente mitraglie e cannoni, gli occhi nella fessura della feritoia per scrutare l’orizzonte. E così, negli anni, su quei bunker sono state costruite alcune case di Porto Garibaldi. Ce n’è uno grande, molto grande. Si chiama la cannoniera, sopra si innalza l’abitazione. E il bunker è diventato il salotto. Anche questo luogo – il proprietario vuol far conoscere la testimonianza del passato che ora accoglie divano e tavolo – aprirà le porte alla visita. In una casamatta, che si trova in via Anita Garibaldi, ci mettono invece gli attrezzi per il giardinaggio. Vicino c’è un orto, così lì lasciano zappe e vanghe quando finiscono di sarchiare. I bunker sono tutelati dalla soprintendenza alle belle arti. C’è chi ha provato magari a vendere la casa e si è sentito negare il permesso dal ministero. "Sono simboli, testimonianze, vanno salvaguardati", dice Rizzati, 78 anni, la grinta di un ragazzino, la passione per la storia che gli fa brillare gli occhi. "I bunker lungo tutta la costa da Chioggia a Pesaro, sono stati costruiti dalla Todt (Industria Edile Tedesca) nei punti con acque basse. Rastrellavano i civili e li obbligava a lavorare alla costruzione della struttura difensiva sulla costa adriatica così nacque la ’Gengis Khan Line’. Vengono in tanti a visitarli, per i bambini è un’esperienza fantastica".

E lui (adesso la presidente di Legambiente è Paola Batistini) quanti scolari ha portato in girto, escursioni tra natura, monumenti, cultura. La sua vita. "Sì, amo Comacchio, i lidi, il nostro mare, le tradizioni, che non vanno mai dimenticate", le sue parole mentre conta i giorni, quando si apriranno le porte delle case che sono nate sui bunker. E non solo. "La visita è interessante per vedere i bunker nei cortili delle abitazioni ed alcune costruite sopra gli stessi bunker. Ma alcune di queste strutture si trovano nella campagna in ambienti ancora naturali. Spazi verdi con aspetti naturalistici classici, come le dune di sabbia". Un bunker spunta all’improvviso, attorno i filari di un vigneto. "Faremo saggiare anche l’uva", precisa. Rizzati lancia poi un appello. "Sì, i visitatori sono numerosi. Ma si potrebbe fare molto di più. A Cervia, grazie alla collaborazione con il Comune hanno costruito itinerari, fanno visite ed escursioni anche la notte con i bunker illuminati. Ma già, quella è la Romagna".