’Diversivo Festival’ a Scortichino. Musica rock e spettacoli gratuiti

La piccola frazione di Scortichino, nel cuore della provincia, si prepara a diventare epicentro di un evento che promette di scaldare i cuori e far vibrare l’anima. E’ il Diversivo Rock Festival. Ancora una volta gli spazi attrezzati del campo sportivo si fanno palcoscenico. Un’iniziativa che dimostra come anche le realtà più raccolte possano sprigionare un’energia contagiosa, attirando giovani, famiglie e appassionati desiderosi di condividere momenti di allegria e socializzazione, salutando l’arrivo della primavera con la forza trascinante della musica e la convivialità del buon cibo. Venerdì e sabato, Scortichino si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, offrendo due giornate indimenticabili all’insegna del rock nelle sue diverse sfumature. L’evento, con il suo ingresso e tutti gli spettacoli completamente gratuiti, rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera festosa e godere di performance di alta qualità. Si parte venerdì con un connubio perfetto tra gusto e ritmo. Alle 20 la "Tigellata Rock" darà il via alle danze culinarie, con un’offerta di tigelle, pinzin, l’amato gnocco fritto e salumi del territorio, pensata per deliziare tutti. A seguire, la serata entrerà nel vivo con le potenti vibrazioni dei Los Angeles Peppers, tribute band dei mitici Red Hot Chili Peppers alle 21, e l’energia grunge dei Dreams of Glass, tributo agli Smashing Pumpkins (ore 22,30). A chiudere la prima notte, le selezioni musicali di Dj Frantoosh accompagneranno il pubblico fino a tardi. Sabato sarà una giornata ricca di appuntamenti per tutte le età. Fin dal mattino, un’area gonfiabili accoglierà i più piccoli per un divertimento senza fine. Nel pomeriggio, alle 15,30, la magia delle giovani note dell’Orchestra Scolastica Musicascuola dell’Istituto comprensivo Bonati, curata da Auxing Scuola di Musica di Bondeno, emozionerà il pubblico, dimostrando il talento musicale che fiorisce nel nostro territorio. La serata proseguirà con la vibrante originalità di Tose alle 18,30, un cantautore-rapper emergente che ha trovato nella musica la forza di esprimersi nuovamente, e con la grinta rock/pop/punk dei giovanissimi Dark Eyes alle 19, pronti a conquistare il pubblico con la loro energia contagiosa. Le emozioni continueranno a susseguirsi con i tributi a band iconiche: alle 20 sarà la volta dei The Rebels, che ci faranno rivivere la magia dei The Cranberries, seguiti dalla potente interpretazione dei Last Dogs, tributo ai Pearl Jam alle 21, e dalla trascinante energia dei Faith No Mores, omaggio ai Faith No More alle 23.

Claudia Fortini