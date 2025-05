"Divertirsi ma con rispetto"

Tra i commenti sulla musica e sui concerti anche i giovani, chiamati direttamente in causa. Lorenzo Fabbri ammette: "Posso dire, senza remore, che non frequento solitamente discoteche o locali da ballo, ma credo che a prescindere non sia corretto che la musica prosegua senza un limite prestabilito e concordato con i locali. Se da una parte è chiaramente comprensibile il desiderio e il diritto di divertirsi, soprattutto nel periodo estivo e in un contesto quale la spiaggia e mare, è anche giusto razionalizzare ogni decisione contestualmente anche ai residenti della zona. Quindi, musica si ma equilibrata affinché non diventi troppo impattante".