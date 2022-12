Divieti e parcheggi Ecco la mappa

In occasione delle manifestazioni di Capodanno è stata emessa un’ordinanza della polizia municipale con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei partecipanti. In particolare sono stati istituiti dalle 18 del 31 dicembre dei parcheggi straordinari gratuiti in viale Cavour e in corso Giovecca (per portatori di handicap). Ecco come cambia la viabilità. Dalle 18 di domani e fino al termine della manifestazione verrà interrotto il transito nell’asse corso Giovecca-viale Cavour tra via Montebello e via Spadari; verranno inoltre realizzate apposite barriere anticarro con transenne in viale Cavour, corso Giovecca e in corso Porta RenoCarlo Mayr. Domani dalle 16 fino al termine della manifestazione in piazza Savonarola sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Dalle 14 divieto di fermata in controviale Cavour lato dispari tratto da via Beretta a via Spadari, controviale Cavour lato pari dal civico 24 a contrada della Rosa, via Spadari da viale Cavour a Fausto Beretta ambo i lati. Divieto di fermata ambo i lati in via della Luna da piazza Repubblica al controviale Cavour, largo Castello da piazza Repubblica a via Frizzi, dal controviale Cavour a viale Cavour e da corso Ercole I D’Este a via Borgoleoni, via Frizzi da largo Castello a via della Luna, controviale Cavour da via Spadari a largo Castello, Porta Reno da via Ragno a piazza Cattedrale.