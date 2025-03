Divieto di avvicinamento alla ex moglie. Arrestato un 47enne del Centese

Alcune sere fa, i carabinieri di Cento e Casumaro hanno arrestato un 47enne residente in una frazione, per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie. Questo è l’epilogo di una storia di violenze e maltrattamenti che la ex coniuge ha avuto il coraggio di denunciare, dopo anni di vessazioni, solamente lo scorso gennaio. L’ex marito, incurante del dispositivo del braccialetto meccanico, si è recato nei pressi del luogo di lavoro della donna, per poi allontanarsi prima dell’arrivo della pattuglia dell’Arma di Cento allertata per il controllo. L’escalation delle condotte vessatorie ha portato ad emettere un nuovo provvedimento.