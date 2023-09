Goro (Ferrara), 1 settembre 2023 – Divieto di balneazione a Goro: enterococchi oltre il limite. Il mare Adriatico è in buona salute: la rilevazione fatta ieri, a cura dei tecnici di Arpae, ha evidenziato tutti valori nella norma – tranne uno, appunto - lungo le località testate periodicamente sulla Riviera, da Ferrara a Rimini, passando per Ravenna e Forlì-Cesena.

Fa eccezione unicamente Spiaggina di Goro, nel Ferrarese, nella quale si è riscontrato un valore di enterococchi superiore ai limiti.

Sono risultati dunque nei parametri 97 punti su 98; per Spiaggina di Goro verrà emesso il divieto temporaneo di balneazione.

Enterococchi, cosa sono

Gli enterococchi sono un genere di batteri largamente presenti in natura e, costantemente, nel materiale fecale dei vertebrati, uomo compreso. Sono rotondeggianti o più spesso ovali, disposti a catenelle; sono aerobi/anaerobi facoltativi, si sviluppano a 45° C (ma possono sopravvivere a temperature di 60° C per brevi periodi) e crescono in elevate concentrazioni saline. Enterococcus faecalis ed Enterococcus faecium sono le specie che più frequentemente sono all'origine di infezioni che interessano gli uomini (rappresentano oltre il 90% dei casi di infezione da enterococchi).

Sintomi da infezione da enterococchi

Le infezioni da enterococchi possono dare sintomi quali: febbre, aumento della frequenza degli atti respiratori, brividi, ipotensione, dolori addominali, ma anche nausea, vomito e diarrea.

Ci sono poi malattie associabili a queste infezioni, come infiammazioni del tratto urinario, endocardite, batteriemia, ma anche infezioni delle ferite e della pelle, intra-addominali o pelviche.