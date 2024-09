Divina Commedia e stili di vita. Due progetti al Levi Montalcini

E’ partita l’accoglienza al "Rita Levi Montalcini" di Argenta e Portomaggiore per gli studenti neoiscritti in prima del Liceo, Ipsia e Istituto Tecnico, con due maxiprogetti finanziati dal ministero dell’Istruzione. Il progetto si incentra sullo sport e sui sani stili di vita, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico. E’ partito nel Levi Montalcini di Portomaggiore, tenuto dai professori Riccardo Bergossi e Annica Cavedagna, un altro variegato e poliedrico con numerose attività di cittadinanza, valori fondanti, inclusione, senso civico, musica e altro tenuto dalle docenti Alessandra Ferlini e Alessandra Alebbi ad Argenta. Una delle attività ad approccio ludico e interattivo del laboratorio si è incentrata sul Levi Montalcini, visto come "la selva oscura" di Dante....che un po’ spaventa i nuovi studenti, ma alla fine del viaggio si arriva al Paradiso. Gl alunni hanno letto i versi significativi della Commedia in occasione delle celebrazioni per i 703 anni della morte del sommo poeta.

Ogni studente ha impersonato Dante e ha raccontato quali sono le paure più grandi per lui: compagni di classe nuovi, paura di essere il solo maschio in classe, timore per il latino, timore dei nuovi docenti e ambienti. Gli insegnanti hanno tranquillizzato i ragazzi, offrendo supporto e sostegno assieme ai tutor delle classi quarte, che affiancheranno gli studenti delle classi prime durante le prime settimane di scuola.

f. v.