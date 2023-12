Divise e solidarietà. Zainetti, colori e cappellini. I piccoli pazienti sorridono

I reparti pediatrici dell’ospedale di Cona, nei giorni scorsi, hanno ricevuto la visita del questore di Ferrara, dott. Salvatore Calabrese, accompagnato dai volontari e dal presidente dell’Associazione Giulia, Michele Grassi e da una rappresentanza della Polizia di Stato della Questura che ha consegnato doni ai bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica. Ad accogliere la delegazione nell’Area Accoglienza dell’ospedale la dott.ssa Giuliana Fabbri, Sub Commissario Sanitario del Sant’Anna; il dott. Claudio Vella, direttore del dipartimento Materno Infantile; la prof.ssa Agnese Suppiej, direttrice della Pediatria, accompagnati da alcuni membri del personale medico ed infermieristico dei Reparti Pediatrici, e il dott. Luca Lavazza, coordinatore dei presidi Ospedalieri dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. "Ringrazio il Questore, il personale dei nostri Reparti pediatrici e l’Associazione Giulia – commenta Fabbri – perché ogni giorno possiamo vedere come la collaborazione tra ospedale, terzo settore ed istituzioni sia sempre una grande risorsa rivolta al bene dei nostri piccoli pazienti". "Ringrazio tutti voi – mette in evidenza il dott. Calabrese – per l’ospitalità che ci avete dimostrato. E’ un piacere per noi essere qui oggi per portare questo piccolo pensiero con cui desideriamo dimostrare ai bimbi ricoverati la nostra vicinanza". Dopo i saluti la visita è proseguita nei Reparti dove i doni (zainetti, colori, righelli, cappellini, portachiavi, puzzle e tanto altro) sono stati consegnati ai piccoli pazienti ricoverati.