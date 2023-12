Divise in prima linea. Bodycam ai vigili urbani, telecamere anti-crimine

"Grazie alle nostre azioni abbiamo ridato dignità al Corpo di Polizia Locale". Il vicesindaco Nicola Lodi che, tra le altre, ha anche la delega alla polizia locale, annuncia "nuove assunzioni" per l’anno a venire e rivendica di aver "cambiato profondamente" tutto il Corpo. L’impegno che si assume è quello di "arrivare all’istituzione del quarto turno notturno entro la fine del mandato". Ma la novità più rilevante riguarda la firma dell’accordo tra Comune e parti sociali per l’introduzione – nel corso dei servizi esterni – della bodycam per gli agenti e delle dashcam per le auto di servizio.

Andiamo con ordine. La delibera di giunta firmata da sindaco Alan Fabbri, porta la data di metà marzo di quest’anno. Fu allora che l’Ente si impegnò nell’adozione dei dispositivi tecnologici da fornire agli agenti in servizio. "È un passo avanti molto significativo – spiega Lodi – perché si muove nella direzione di tutelare ulteriormente gli agenti nell’ambito del loro servizio, preziosissimo per la nostra comunità". Sono 22 le nuove bodycam che l’amministrazione metterà a disposizione degli agenti al fine, si legge nella scheda del progetto, "di garantire la produzione di video ad alta risoluzione, utili a migliorare la gestione dei comportamenti, così da elevare gli standard di sicurezza del personale e acquisire fonti di prova utilizzabili in caso di contenzioso. L’utilizzo degli strumenti (sono 40 le dashcam), è regolato da un accordo sottoscritto proprio nei giorni scorsi da Comune e rappresentanti dei lavoratori. "L’operatore di Polizia Locale – si legge nell’accordo, in uno degli articoli che disciplinano il corretto utilizzo dei device – è tenuto ad attivare la registrazione bodycam solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità, al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo imminente per la sua incolumità e per il patrimonio del titolare e quando si rende necessario acquisire prove ed evidenze nei casi in cui si possa configurare un reato o in costanza di quest’ultimo". Trattandosi di registrazioni, che evidentemente raccolgono dati personali, è molto rigida la parte del disciplinare che tratta proprio il rispetto della privacy. In uno dei commi si legge infatti che "dovrà essere prestata massima attenzione in tutte quelle situazioni che richiedono particolari cautele, onde evitare l’acquisizione di immagini non rilevanti ai fini per cui sono invece adoperate le bodycam". Più o meno sovrapponibili sono i ‘paletti’ fissati per adoperare le dashcam, con la differenza che questi ultimi dispositivi sono invece installati sulle auto di servizio.

Tra l’altro, si legge sempre nell’accordo, "non è consentita la diffusione di immagini, riprese e quant’altro acquisite tramite la dashcam o estrapolate in qualsiasi altro modo dal sistema". Fra i punti più cari al vicesindaco c’è senz’altro l’inaugurazione della nuova caserma della Polizia Locale – già ampiamente presentata su queste colonne. Le dotazioni, all’interno del nuovo stabile, "sono all’avanguardia". Dalla control room collegata con le telecamere cittadine, due celle di sicurezza, due prati per lo sgambamento dei tre cani, delle altrettante unità cinofile, una sala riunioni e formazione. Fermo rimanendo che, nel corposo investimento fatto dall’amministrazione, rientra anche un rinnovamento corposo degli automezzi. Ciò che è cambiato più di altro, secondo il vicesindaco, "è l’approccio della Polizia Locale al lavoro". "Alcuni pensano che, non vedendo gli agenti in divisa, non ci siano. O, peggio, non lavorino adeguatamente – chiarisce Lodi –. In realtà, è l’esatto opposto: gli agenti lavorano molto meglio e svolgono compiti molto più delicati, anche nelle frazioni, in borghese".

Federico Di Bisceglie