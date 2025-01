"Divisi non si vince. Parliamo coi civici"

Cosa intende fare la Lega dopo l’intervento siglato dal segretario portuense Massimo Contarini (nella foto) assieme ai consiglieri del Centro Destra Civico Elisa Cavedagna e Alex Baricordi? "E’ vero, la Lega, tramite il suo segretario portuense, ha collaborato in due comunicati stampa con il Centro Destra Civico su temi sensibili e di grande rilevanza per la cittadinanza – spiega Contarini – Ma perché la Lega ha scelto di avviare una collaborazione con la civica? Al termine delle elezioni, per coerenza e spirito di continuità, ci siamo uniti in consiglio comunale come un unico gruppo consiliare, con l’obiettivo di organizzare e portare avanti le nostre idee in aula, cosa che facciamo ancora oggi".

Dopo la premessa arriva la reale ragione: "Con la fine delle elezioni, la posizione di candidato sindaco è tornata vacante e i partiti che avevano sostenuto i vari candidati sono tornati a operare come tali". E ancora: "Da questa esperienza emerge una lezione importante: divisi, non si vince. Con umiltà e impegno, stiamo ragionando sul futuro di Portomaggiore, consapevoli delle sfide che ci attendono. Se il centrodestra vuole vincere, non c’è spazio per divisioni o polemiche nel centrodestra politico: esiste solo chi guarda lontano e chi, invece, si lascia guidare".