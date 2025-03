Dj aggredito dopo la serata in discoteca, denunciato un 18enne

Ferrara, 6 marzo 2025 – A distanza di giorni trovato uno dei presunti responsabili dell’aggressione in centro. Nel quartiere di via Arianuova non si non si è ancora spenta l’attenzione per i fatti accaduti tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, dove cinque studenti universitari e un dj sono stati aggrediti e picchiati, dopo essere usciti dal locale. Una notte di pura follia e violenza.

L’aggressione al dj

Uno dei fatti è successo attorno alle 4.45 del mattino del 23 febbraio, quando un giovane dj è stato aggredito dopo una serata in una discoteca di via Arianuova. Il ragazzo, che si trovava a camminare lungo corso Biagio Rossetti in compagnia della fidanzata, è stato raggiunto da due giovani. Prima i due lo hanno accusato di aver gettato loro addosso una bottiglia di vetro nel corso della serata, poi lo hanno colpito con calci e pugni prima di allontanarsi a piedi.

Le indagini e denuncia di un 18enne

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ferrara. Il giovane dj ha riportato alcune ferite guaribili in un paio di settimane. Le indagini condotte dai militari si sono attivate subito, raccogliendo testimonianze di quanto accaduto, consentendo così d’individuare e denunciare un 18enne residente a Ferrara per l'ipotesi di reato di lesioni alla Procura della Repubblica di Ferrara. I carabinieri sono alla ricerca della seconda persona che sarebbe coinvolta nell’aggressione.

Si continua a indagare sull’aggressione di gruppo

Parallelamente proseguono le indagini sull'aggressione avvenuta la stessa mattina, all'interno del parcheggio Diamanti e su via Arianuova. Secondo le testimonianze un gruppo di giovani dopo essere usciti dalla discoteca, posta poca distante dal parcheggio, sarebbe stato circondato da almeno 15 coetanei che avrebbe iniziato a sferrare calci e pugni. Alcuni dei giovani aggrediti sono finiti in ospedale, mentre altri hanno riportato lividi. Grande lo spavento tra i giovani coinvolti per quanto successo.