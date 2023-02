Dna, evoluzione e animali Un ciclo di conferenze

di Lauro Casoni

‘Collezioni, tassonomia, evoluzione. Dalla morfologia alla genomica: il ruolo delle collezioni museali nello studio dell’evoluzione ieri, oggi e domani’. È il titolo del ciclo di conferenze organizzato dal Museo di storia naturale e dal Dipartimento di scienze della vita e biotecnologie dell’Università di Ferrara in collaborazione con l’associazione didattica Didò e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici (Anms) e della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica (Sibe). La rassegna (Darwin day 2023) prenderà il via domani alle 21 con la presentazione delle iniziative al Museo di storia naturale. L’apertura dei seminari sarà tenuta da Alessandro Balboni, assessore all’Ambiente e rapporti con l’Università, e da Stefano Mazzotti, direttore del Museo di storia naturale e sarà dedicata al tema ‘Dalle collezioni d’erbario alla genomica. La botanica sistematica nel ventunesimo secolo’ con relatore Lorenzo Peruzzi dell’Università di Pisa. Partendo dagli erbari che hanno origini antiche e che costituiscono fondamentali collezioni di studio si cercherà di rispondere a domande cruciali per la botanica e per l’intera biologia. Che cosa sono la sistematica e la tassonomia? Perché è più semplice creare una specie che distruggerla?

I seminari continueranno poi giovedì 23 febbraio, sempre alle 21, con il tema ‘La collezione racconta. Cosa possono dirci le raccolte naturalistiche su biodiversità ed evoluzione?’ con Leonardo Latella del Museo civico di storia naturale di Verona. L’appuntamento successivo è giovedi 2 marzo, con ‘MUSEomica: quando la genomica entra in museo’ con Mauro Mandrioli dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Giovedi 9 marzo, ‘L’evoluzione è ovunque’ con Marco Ferrari di Focus, martedi 14 marzo, ‘Che specie è? Laboratorio didattico di analisi del Dna per il riconoscimento delle specie’ a cura del Dipartimento di scienze della vita e biotecnologie di Unife e di Didò. Si chiude giovedi 16 marzo con ‘Da Mantegazza al genoma umano: le collezioni antropologiche, un archivio prezioso per conoscere la storia e la variabilità umana’ a cura di Martina Lari dell’Università di Firenze. "Questa è un’operazione fondamentale, per promuovere la diffusione e l’accesso alla cultura scientifica per i nostri cittadini e studenti, quindi è indispensabile continuare su questa strada e promuovere questa iniziativa che quest’anno ritorna alla consueta formula dopo l’edizione 2022 imperniata sulla figura di Edward Wilson, sociobiologo statunitense che estese il darwinismo allo studio del comportamento sociale e delle società animali". Stefano Mazzotti direttore del Museo di Storia naturale ha evidenziato il tema conduttore della sedicesima edizione centrata sull’importanza delle collezioni di piante e animali per lo studio dell’evoluzione delle specie e quindi del ruolo fondamentale di istituti come il Museo per contribuire a nuove ricerche: "I campioni museali forniscono informazioni sul presente e sul passato, e permettono di ricostruire i cambiamenti, gli adattamenti, le estinzioni. Sono anche fondamentali per la tassonomia, contribuendo allo sviluppo di strategie di salvaguardia e conservazione degli animali e delle piante in pericolo di estinzione".