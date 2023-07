"Dobbiamo cambiare le torri faro a Cento: progettazione per efficientamento"

CENTO

Con una determina a contrarre e il contestuale affidamento diretto, il Comune sta dando il via a rilievi, indagini e progettazione di nuovi basamenti per nuove torri faro dello stadio ‘Bulgarelli’ di Cento. Nello specifico le attività da svolgere sono la predisposizione ed esecuzione del piano di indagine, oltreché rilievo di dettaglio delle strutture esistenti nonché le prove per la caratterizzazione dei materiali esistenti, ivi incluse le indagini sui calcestruzzi e sulle armature presenti e le indagini necessarie a determinare le dimensioni e la morfologia delle fondazioni esistenti da eseguire a mano o con mini escavatore. Si dovranno poi fare indagini geognostiche, necessarie alla caratterizzazione dei terreni, incluse le indagini georadar e quattro penetrometrie, da eseguirsi in corrispondenza dei basamenti esistenti. Una volta ottenuti i dati, ci sarà il rilascio di dichiarazione di idoneità statica delle fondazioni esistenti o l’eventuale progettazione esecutiva delle nuove fondazioni. Dal Comune hanno inoltre sapere che è necessario procedere con l’affidamento in tempi rapidi, nonché della candidatura ad un bando promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo denominato "Sport Missione Comune". Indagini che dunque sono già state affidate a un’azienda di Ferrara per 27.355,33 euro complessive. "Nell’ottica della riqualificazione energetica dei corpi illuminanti sportivi il Bulgarelli ha una particolarità in più: ha le torri molto vecchie – spiega il vicesindaco e assessore allo sport Vito Salatiello (foto) – non è possibile procedere a interventi di efficientamento energetico senza intervenire sulle torri. Quindi, il primo passo da fare è verificare interventi da fare sulle basi delle torri e successivamente la progettazione deve riguardare anche la sostituzione della torre. Andiamo a verificare dunque sei piloni che ci sono possono essere sistemati, se possono ospitare una nuova torre e poi procedere con la progettazione del resto. Con Toselli si mise a posto parte dell’impianto illuminante, sostituendo proiettori ma qui è arrivato il momento di guardare un po’ più avanti. Questo è un primo affidamento di incarico per la progettazione dell’efficientamento energetico dell’illuminazione di tutti gli impianti, di cui il Bulgarelli ha una necessità in più per via dell’età"

l.g.