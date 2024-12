"Dobbiamo essere più responsabili"

"Sull’inasprimento delle sanzioni e provvedimenti del nuovo codice della strada sono pienamente favorevole, in quanto devono indurre tutti ad una maggiore responsabilità soprattutto quando si guida. L’eccesso dell’alcool è uno dei punti che condivido, in quanto ci vuole attenzione su questo. La vicinanza delle festività ci porta ad essere più vigili anche sul bere a tavola. Se uno eccede, deve permettere ad altri che non hanno bevuto di guidare. Solo così si evitano sanzioni, ma soprattutto è importante comprendere il rischio di creare incidenti, coinvolgendo altre persone. Nel suo complesso il nuovo codice della strada va nella giusta direzione".