"Dobbiamo riaprire la tabaccheria". E scatta la petizione dei residenti

SCORTICHINO

"La perdita della tabaccheria, che è anche un’edicola dove comprare i giornali, i biglietti per il trasporto pubblico, la cancelleria quando all’ultimo momento manca un quaderno o una penna per i nostri figli a scuola, un luogo vicino dove fare una ricarica telefonica, ci costringe a spostamenti lontani fuori dal paese. Chiediamo che possa essere riaperta il più presto possibile. E’ fondamentale per una comunità". Si alza la voce degli abitanti di Scortichino, la frazione più grande del territorio di Bondeno, che ieri hanno lanciato i moduli di una petizione che si stanno diffondendo nei negozi e nei bar. Serve una voce corale per sbloccare una situazione che sembra immobilizzata. Anche il sindaco Simone Saletti e il consigliere regionale della Lega ed ex sindaco Fabio Bergamini, scendono in campo: "Abbiamo registrato l’interessamento di una cittadina che vorrebbe riaprire la Tabaccheria – confermano -. Purtroppo, essendo cessata l’attività precedente, è necessaria una nuova autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I tempi per questa procedura sono spesso lunghi, ma Scortichino non può aspettare". Voci che si uniscono e che attraverso una petizione chiedono di velocizzare una burocrazia che ingessa. "La perdita di una tabaccheria – si legge nella petizione – sguarnisce un territorio di una pluralità di servizi, costringendo la popolazione a spostarsi altrove e penalizzando nel contempo soprattutto i cittadini anziani e in difficoltà". La gestione precedente infatti ha cessato l’attività e adesso per riaprirla occorre un’apposita licenza che rilascia l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. "Siamo convinti – sottolinea il sindaco – che una massiccia adesione alla petizione possa convincere le autorità competenti ad accelerare la riapertura della Tabaccheria, perché questo è quello che chiede la nostra frazione più popolosa". La petizione punta a convincere le Istituzioni competenti "della necessità di imprimere un’accelerazione nel rilascio delle autorizzazioni necessarie a riaprire la Tabaccheria di viale Passardi". I moduli sono da ieri a disposizione nel supermarket Conad di Scortichino e al Pub dal Mister e si stanno moltiplicando le adesioni di altri negozi e cittadini.

Claudia Fortini