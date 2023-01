Documentari e film d’autore "Una rassegna di capolavori"

Anno nuovo e vecchia è meravigliosa passione, quella di Cesare Bornazzini, presidente della circolo cinema "Giorgio Bassani" di Codigoro, ma anche regista ed appassionato divulgatore del territorio, che martedì prossimo al cinema tetro Arena, propone "Florestano". Una serata omaggio al grande regista ferrarese, in collaborazione col comune e con la consueta disponibilità della titolare del bar, Sandra Zappaterra, nella quale, ad ingresso gratuito, si potranno ammirare 3 piccoli, ma preziosi, documentari girati proprio da Vancini. Verrà proposto "Pomposa 1950", impegnato con Adolfo Baruffi nella realizzazione di "Delta Padano" ambientato principalmente a Goro e dintorni, poichè Pomposa, era di strada e decisero di fare un documentario con Vittorio Passerini che si incaricò di studi e ricerche, Antonio Sturla per le riprese e un giovane, sconosciuto Arnoldo Foà, lesse il testo. Variazioni a Comacchio (1955), fa parte di una serie di documentari che Vancini produce con la "Valpadana film": "Dove il Po scende", "Palude operasa", "Traghetti alla foce", "Una capanna sulla sabbia". La peculiarità di Variazioni è di essere totalmente privo di commento parlato, girando a Comacchio sulla batana (la barca lagunare) come un turista curioso e silenzioso. Ferrara (1995), sono passati 40 anni e nella sua piena maturità artistica Florestano decide di dedicare alla sua amata città un documentario, forse il più bello mai realizzato su Ferrara.

Il regista conosce benissimo la città e la sua storia e gira un piccolo capolavoro. I prossimi 3 martedì di gennaio parleranno di "Non solo Mozart" con tre film, uno per sera, in cui la musica viene proposta in modi diversi da "Il Concerto", "Noi tre" e sarà presente Cesare Bastelli che l’ha restaurato e si chiuderà con il mitico "Saturday Night Fever" con John Travolta.

cla. casta.